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Дома с садом в Петриковском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Петриков, Беларусь
Дом
Петриков, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается уютный загородный 3к дом в г.Петриков по ул.Липунова. Участок земли площадью 12,5 …
$11,450
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Параметры недвижимости в Петриковском районе, Беларусь

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1111 голосов