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Таунхаусы с садом в Пуховичском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Дружный, Беларусь
Таунхаус
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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Параметры недвижимости в Пуховичском районе, Беларусь

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