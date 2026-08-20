Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пригородный сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Пригородном сельском Совете, Беларусь

;
1 объект найдено
Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается ухоженная дача в 15 км от города Борисов.В С/Т Красный Октябрь. Ровный ,ухоженный …
$19,017
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пригородном сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти