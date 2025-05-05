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Дома с гаражом в Пружанах, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Пружаны, Беларусь
Дом
Пружаны, Беларусь
Площадь 111 м²
Отличный жилой дом с террасой в г. ПружаныПредлагаем купить замечательный одноэтажный жилой …
$74,000
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