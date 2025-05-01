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Дома с гаражом в Правдинском, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Правдинский, Беларусь
Дом
Правдинский, Беларусь
Площадь 300 м²
В продаже 2 дома 2019 года постройки на участке 25 соток в частной собственности . В доме ве…
$69,000
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