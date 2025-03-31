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Дома с садом в Полоцк, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается прекрасный земельный участок площадью 8,11 соток в г. Полоцк по пер. Бельчанскому …
$27,500
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