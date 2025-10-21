Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на сутки в Полоцком районе, Беларусь

4 объекта найдено
Сдается квартира на сутки в Полоцке, оборудована всем необходимым в Полоцк, Беларусь
Сдается квартира на сутки в Полоцке, оборудована всем необходимым
Полоцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/9
$24
за сутки
Квартиру на сутки в прекрасном районе Полоцка в Полоцк, Беларусь
Квартиру на сутки в прекрасном районе Полоцка
Полоцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 8/9
$24
за сутки
Квартиры на сутки в Полоцке для командированных и гостей города в Полоцк, Беларусь
Квартиры на сутки в Полоцке для командированных и гостей города
Полоцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Квартира в Полоцке с хорошим ремонтом на сутки. Отчетные документы. в Полоцк, Беларусь
Квартира в Полоцке с хорошим ремонтом на сутки. Отчетные документы.
Полоцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
$24
за сутки
