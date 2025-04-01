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Магазины в Полоцкий район, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 852 м² в Полоцк, Беларусь
Магазин 852 м²
Полоцк, Беларусь
Площадь 852 м²
Количество этажей 2
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Школьная, 1А Общая площадь: 852  м2 Зем. участок: 0.1116 …
$573,336
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