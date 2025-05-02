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Дома с садом в Плещеницах, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается красивый дом с мансардным этажом в гп.Плещенницы в Логойском направлении, в 62 км …
$64,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается капитальный бревенчатый дом (59 кв.м) на ровном участке (20.01 соток) в гп. Плещен…
$21,950
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