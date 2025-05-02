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Дома с гаражом в Плещеницах, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается капитальный бревенчатый дом (59 кв.м) на ровном участке (20.01 соток) в гп. Плещен…
$21,950
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом  Просторный дом в Плещеницах! В экологически чистом районе, который с…
$39,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 194 м²
Продается  жилой дом 194.4 кв.м (капитальное незавершённое строительство) в Плещеницах, 52 к…
$36,000
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