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Квартиры с гаражом в Плещеницах, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
В перспективном и развивающемся городском поселке Плещеницы, расположена уютная трехкомнатна…
$43,040
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