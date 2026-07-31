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Коттеджи с садом в Поставском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Продается уникальная экоусадьба на берегу озера Заровщина, д. Ясюки Предлагается к продаже у…
$154,836
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Параметры недвижимости в Поставском районе, Беларусь

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