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Производственные здания в Поставский район, Беларусь

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1 объект найдено
Комплекс капитальных строений и движимого имущества Лынтупского спиртзавода. в Лынтупы, Беларусь
Комплекс капитальных строений и движимого имущества Лынтупского спиртзавода.
Лынтупы, Беларусь
Площадь 6 214 м²
Полный перечень капитальных строений и оборудования на сайтах:  www.vitebsk-region.gov.by., …
$2,02 млн
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