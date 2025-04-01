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Дома с садом в Несвиж, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 113 м²
Дом в центре культурной столицы - города Несвиж! ❤️ Главным достоинством данного дома являет…
$39,900
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дом в г. Несвиж г. Несвиж – историко-культурный город в 86 км. от г. Минск с множе…
$18,500
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Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается отличный 2-этажный кирпичный коттедж с мансардой в г. Несвиже, по ул. Виноградной.…
$75,000
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