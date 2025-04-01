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Дома с гаражом в Несвиж, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 300 м²
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$41,900
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
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Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается отличный 2-этажный кирпичный коттедж с мансардой в г. Несвиже, по ул. Виноградной.…
$75,000
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Дом 4 комнаты в Несвиж, Беларусь
Дом 4 комнаты
Несвиж, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
В живописном городе Несвиж, где история и природа переплетаются в гармоничном танце, предлаг…
$63,500
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