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Дома с садом в Новоельне, Беларусь

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2 объекта найдено
Дом в Новоельня, Беларусь
Дом
Новоельня, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается жилой дом по адресу гп.Новоельня, (Дятловский р-н), пл.Новоельненская, д.25. Дом ш…
$12,596
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Дом в Новоельня, Беларусь
Дом
Новоельня, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается жилой дом по адресу гп.Новоельня, (Дятловский р-н), пл.Новоельненская, д.25. Дом ш…
$12,596
Оставить заявку
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