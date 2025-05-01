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Коттеджи в Несвижском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается отличный 2-этажный кирпичный коттедж с мансардой в г. Несвиже, по ул. Виноградной.…
$74,000
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Параметры недвижимости в Несвижском районе, Беларусь

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