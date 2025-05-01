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Магазины в Несвижском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 302 м² в Несвиж, Беларусь
Магазин 302 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящее здание многофункционального назначения в г. Несвиж, на ул. Сновск…
$89,990
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