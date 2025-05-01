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Коммерческая недвижимость в Несвижском районе, Беларусь

Несвиж
4
5 объектов найдено
Коммерческое помещение 600 м² в Несвиж, Беларусь
Коммерческое помещение 600 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 600 м²
В продаже незавершенное капитальное строение в г. Несвиж. * Площадь: ~600 кв.м. * Стены: бло…
$178,000
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Магазин 302 м² в Несвиж, Беларусь
Магазин 302 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящее здание многофункционального назначения в г. Несвиж, на ул. Сновск…
$89,990
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Коммерческое помещение 302 м² в Несвиж, Беларусь
Коммерческое помещение 302 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящее здание многофункционального назначения в г. Несвиж, на ул. Сновск…
$89,990
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Коммерческое помещение 302 м² в Несвиж, Беларусь
Коммерческое помещение 302 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящее здание многофункционального назначения в г. Несвиж, на ул. Сновск…
$89,990
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Офис 1 365 м² в Ланский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 365 м²
Ланский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 365 м²
Этаж 1/2
Продается административно-бытовое здание в комплексе со складскими помещениями в д. Солтанов…
$79,800
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