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Дома с садом в Новогрудке, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается часть жилого дома по адресу г.Новогрудок, пер.Сечко,д.6.Общая площадь 96 м.кв., жи…
$48,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 87 м²
г.Новогрудок, 2 пер.Тургенева, д.6. Общая площадь 86,7 м.кв., жилая-60,09, кухня -9,27 м.кв.…
$28,000
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