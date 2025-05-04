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Дома с гаражом в Новогрудке, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается современный дом ( незавершенное законсервированное капитальное строение) г. Новогр…
$69,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом по ул.Советская,д.49, г.Новогрудок. Дом деревянный. Общая площадь 72,3 м.кв., …
$18,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 87 м²
г.Новогрудок, 2 пер.Тургенева, д.6. Общая площадь 86,7 м.кв., жилая-60,09, кухня -9,27 м.кв.…
$28,000
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