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Магазины в Новогрудском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 32 м² в Новогрудок, Беларусь
Магазин 32 м²
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продается административно-торговое помещение в центре г.Новогрудок по адресу пл.Ленина,д.2. …
$22,800
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Магазин 271 м² в Новогрудок, Беларусь
Магазин 271 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Это предложение для Вас! В продажу предлагается уникальный объект – действующий салон красот…
$139,000
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