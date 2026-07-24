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Квартиры в Наровлянском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Наровля, Беларусь
Квартира 1 комната
Наровля, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 1-комнатная квартира в г. Наровля, по ул. Макаренко, 9. Квартира расположен…
$10,398
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