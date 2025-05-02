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Коммерческая недвижимость в Миорском районе, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 664 м² в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 664 м²
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже незавершенное здание на берегу озера Обстерно Место, где природа стан…
$220,000
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Магазин 681 м² в Дисна, Беларусь
Магазин 681 м²
Дисна, Беларусь
Площадь 681 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящее здание, в центре, рядом автостанция междугородних маршрутов. Рампа. Хорошие…
$15,500
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Магазин 127 м² в Миоры, Беларусь
Магазин 127 м²
Миоры, Беларусь
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Исторический центр города. Отдельно стоящее здание на центральной площади. В здание введена …
$30,500
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Коммерческое помещение 664 м² в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 664 м²
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже незавершенное здание на берегу озера Обстерно Место, где природа с…
$220,000
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