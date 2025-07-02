Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Миорский район
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Миорском районе, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Миоры, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Миоры, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
Светлая просторная четырёхкомнатная квартира с двумя лоджиями. Удачная планировка. Окна выхо…
$38,000
Оставить заявку
Комната в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Комната
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже незавершенное здание на берегу озера Обстерно Место, где природа стан…
$220,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Миорском районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти