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Дома с садом в Мядель, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Мядель, Беларусь
Дом
Мядель, Беларусь
Площадь 60 м²
Продаётся дом рядом с озером Мястро в г. Мядель! Дом бревенчатый, обложенный кирпичом! Четыр…
$34,000
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 246 м²
Отличный коттедж в Мяделе с живописным  видом на озеро Мястро. .Мядель районный центр - здес…
$126,990
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