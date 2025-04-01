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Дома с гаражом в Мядель, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Мядель, Беларусь
Дом
Мядель, Беларусь
Площадь 178 м²
Прекрасное место для жизни, дом расположен в г. Мядель Большое количество лесов и озер в бли…
$75,000
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
Купить  коттедж среди озер! Рассмотрим продажу за субсидию и семейный капитал! ❤️Монументаль…
$78,000
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Дом в Мядель, Беларусь
Дом
Мядель, Беларусь
Площадь 60 м²
Продаётся дом рядом с озером Мястро в г. Мядель! Дом бревенчатый, обложенный кирпичом! Четыр…
$34,000
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