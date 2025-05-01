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Продажа офисных помещений в Мядельском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Офис 1 000 м² в Нарочь, Беларусь
Офис 1 000 м²
Нарочь, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность развивать собственный бизнес в одном из прекраснейших мест Беларуси. …
$77,000
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