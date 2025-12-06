Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Мире, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Дом в Городок, Беларусь
Дом
Городок, Беларусь
Площадь 89 м²
Дом с ремонтом и мебелью на участке 19 соток ❤️Загородный дом с мебелью, готовый к проживани…
$54,500
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/23
Квартира в ЖК «Грушевский Посад» Расположение: Идеальная локация! Квартира находится…
$99,700
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/5
Уникальная возможность жить в сердце Минска!Представляем вашему вниманию уютную 1-комнатную …
$70,000
Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/5
1-комнатная квартира в центре Слуцка  ❤️ Продается 1-комнатная квартира площадью 33,3 кв.м в…
$29,900
Дом в Октябрь, Беларусь
Дом
Октябрь, Беларусь
Площадь 136 м²
Дом для круглогодичного проживания в аг. Октябрь ❤️ Добротный двухуровневый дом 136 кв.м со …
$62,500
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира у 47 кв.м. у ст.м. Пушкинская ❤️Уютная 2-комнатная квартира площадью 46…
$84,900
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 6/12
Просторная 3-ая квартира в самой зеленой части Серебрянки! ❤️Квартира 65,9 кв.м. на 6 этаже …
$108,000
Дом в Закальное, Беларусь
Дом
Закальное, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся дом в Любанском районе!  ❤️ Кирпичный дом с просторным участком в д. Закальное ! А…
$10,500
Дом в Гедевичи, Беларусь
Дом
Гедевичи, Беларусь
Площадь 57 м²
Дом под реконструкцию на 18 сотках в экологически чистом месте ❤️Отличный вариант для тех, к…
$3,500
Коттедж в Курганский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Коттедж в 49 км от МКАД ❤️ Добротный коттедж со всеми удобствами в Подлипье, всего 49 км от …
$94,000
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
Жить у Площади Победы — значит быть в самом сердце Минска! Здесь история встречается с сов…
$210,000
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
1-комнатная квартира у метро Пушкинская ❤️Уютная 1-комнатная квартира площадью 34,4 кв.м. ря…
$74,500
