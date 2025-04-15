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Квартиры в Мир, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Мир, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мир, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Хотите уютную квартиру для вашей семьи - это то, что вам нужно! Квартира расположена в центр…
$10,500
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов