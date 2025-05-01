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Продажа вилл в Беларуси

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Крупица, Беларусь
Вилла 5 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на возвышенности, которая на картах отмечается как биосферный заповедник. Зде…
$325,083
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Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

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