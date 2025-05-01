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Долгосрочная аренда ресторанов в Минском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 654 м² в Сёмково, Беларусь
Ресторан, кафе 654 м²
Сёмково, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 654 м²
Этаж 1/1
Арендодатель в поиске надежного партнера для реализации совместных проектов, для чего сдаетс…
$1,527
в месяц
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Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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