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Долгосрочная аренда дуплексов в Минском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Стильный, уютный дуплекс в живописной местности 5 км от МКАД, Минск, вблизи д. Копище. в Копище, Беларусь
Стильный, уютный дуплекс в живописной местности 5 км от МКАД, Минск, вблизи д. Копище.
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Стильный, уютный дуплекс в живописной местности 5 км от МКАД, Минск, вблизи д. Копище. Эт…
$2,200
в месяц
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