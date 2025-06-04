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Отели в Минском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
74
офисы
20
производственные здания
11
склады
16
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2 объекта найдено
Отель 784 м² в Городище, Беларусь
Отель 784 м²
Городище, Беларусь
Площадь 784 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости! Эксклюзивная агроусадьба в д. Городище. Пр…
$990,000
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Продажа здания специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей. в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Продажа здания специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей.
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 350 м²
Количество этажей 4
Наименование санаторий-профилакторий.   Год постройки – 1982. Общая площадь – 3349,…
$1,10 млн
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