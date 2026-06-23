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Дома с бассейном в Мясотском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Выверы, Беларусь
Дом
Выверы, Беларусь
Площадь 132 м²
Коттедж в аг. Выверы — ваш дом, где всё продумано до мелочей ❤️Коттедж в аг. Выверы — ваш до…
$99,625
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Параметры недвижимости в Мясотском сельском Совете, Беларусь

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