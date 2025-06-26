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Производственные здания в Мозырском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 459 м² в Рудня, Беларусь
Производство 459 м²
Рудня, Беларусь
Площадь 459 м²
Продаётся одноэтажное кирпичное здание с действующим производством фасадной и вододисперсион…
$119,000
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