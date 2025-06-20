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Продажа готового бизнеса в Мостовском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Продажа охотничьего хозяйства общей площадью 100 000 Га угодий в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Продажа охотничьего хозяйства общей площадью 100 000 Га угодий
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 577 м²
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в  Эживописн…
$1,70 млн
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