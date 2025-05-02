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Коммерческая недвижимость в Мостовском районе, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 577 м² в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 577 м²
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 577 м²
Этаж 1/1
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в  Эживописн…
$1,70 млн
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Коммерческое помещение 577 м² в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 577 м²
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 577 м²
Этаж 1/1
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в живописной…
$1,70 млн
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Производство 3 600 м² в Мосты, Беларусь
Производство 3 600 м²
Мосты, Беларусь
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 3
В продаже — имущественный комплекс (производственная база на ул.Вокзальная, 17 в г.Мосты). П…
$148,000
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