  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Марьина Горка
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Марьиной Горке, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 112 м²
Продается уютный дом в г. Марьина Горка. Дом двухэтажный сруб, обложенный белым кирпичом 199…
$72,000
