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Дома с гаражом в Марьиной Горке, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается кирпичный жилой дом в центре г. Марьина Горка. На территории 4,1 соток  есть сарай…
$44,950
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Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается отличный современный дом с практичной планировкой в Марьиной горке. Участок 9.94 с…
$84,950
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