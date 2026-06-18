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Дома с террасой в Марковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Марковский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Марковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
Продается уютный, большой дачный дом вместе с обстановкой,  в аутентичном стиле, место силы …
$29,346
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Параметры недвижимости в Марковском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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