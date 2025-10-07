Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа готового бизнеса в Могилевской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
20
производственные здания
3
1 объект найдено
Готовый бизнес 2 618 м² в Бобруйск, Беларусь
Готовый бизнес 2 618 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 2 618 м²
Количество этажей 1
Продаётся действующий универсальный строительный рынок «Птичка» в центре г. Бобруйск по адре…
$400,000
