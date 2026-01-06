Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Мачулищи
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Мачулищах, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Мачулищи, Беларусь
Коттедж
Мачулищи, Беларусь
Площадь 188 м²
Стильный коттедж Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Радужная, 13 км от МКАД (Слуц…
$210,000
Оставить заявку
