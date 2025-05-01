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Коттеджи с гаражом в Любанском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
Площадь 175 м²
Продаётся 2-х этажный коттедж с шикарной территорией по адресу: аг. Сорочи, ул. Энергетиков,…
$89,000
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Параметры недвижимости в Любанском районе, Беларусь

с садом
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