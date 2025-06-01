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Коммерческая недвижимость в Любанском районе, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 8 м² в Любань, Беларусь
Коммерческое помещение 8 м²
Любань, Беларусь
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажное здание реконструируемого отеля в г. Любань. - Вместительность около 40…
$129,900
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