Снять квартиру на сутки в Лельчицком районе, Беларусь

2 объекта найдено
Планируете командировку в Корму или просто хотите отдохнуть в тихом и уютном месте в Букчанский сельский Совет, Беларусь
Планируете командировку в Корму или просто хотите отдохнуть в тихом и уютном месте
Букчанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/6
$24
за сутки
Объявление о сдаче квартиры на сутки в Лельчицах в Лельчицы, Беларусь
Объявление о сдаче квартиры на сутки в Лельчицах
Лельчицы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
