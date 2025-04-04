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Жильё в Лоевский район, Беларусь

2 объекта найдено
Комната в Страдубский сельский Совет, Беларусь
Комната
Страдубский сельский Совет, Беларусь
Площадь 388 м²
Этаж 1/1
Продажа базы отдыха (здание) Адрес: Гомельская обл., а.г. Переделка, Центральная, 28А Площа…
$69,520
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Дом в Лоев, Беларусь
Дом
Лоев, Беларусь
Площадь 200 м²
Предлагается к покупке дом для большой семьи . г. п. Лоев ул. Калинина. Простор, тишина и чи…
$42,000
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Параметры недвижимости в Лоевский район, Беларусь

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