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Дома с бассейном в Лебедевском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Добротный деревянный дом рядом с рекой ❤️Деревянный дом 66 м2 с кирпичной пристройкой, три п…
$19,517
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Параметры недвижимости в Лебедевском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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