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Купить земельный участок в Лепельский район, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Каменский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Каменский сельский Совет, Беларусь
Продажа участка рядом с озером «Каменское» в Лепельском р-не. а.г. «Камень», ул. Центральная…
$4,000
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