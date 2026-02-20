Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лепельский район
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Лепельском районе, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Каменский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Каменский сельский Совет, Беларусь
Усадебный комплекс премиум-класса на берегу озера Островно Локация: Витебская область, рядом…
$350,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лепельском районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти